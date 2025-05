25 ans...1/4 de siècle, j'ai encore du mal a réalisé.Bref, Perfect Dark 64, chef d'oeuvre de la Nintendo 64, fête ses 25 ans.Pour fêter ça, je vous propose un petit stream chill assez court - et où je triche un peu- puisque je vais vous présenter le jeu dans sa version Remastered de 2010, histoire de profiter un max de la réso HD et d'un 60 FPS constant.A tout de suiteEDIT : la rediff

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2025 at 02:47 PM by obi69