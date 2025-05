Warhammer

Annonces du Warhammer Skulls 2025

Bonsoir à toutes et à tous, comme prévu les Warhammer Skulls 2025 se sont bien tenus aujourd’hui et il y a beaucoup d’annonces intéressantes et je vous fais un récapitulatif de ces dernières.Pour revoir la vidéo complète :Warhammer 40k Dark Heresy :La première annonce est un nouveau jeu de la team Owlcat (Rogue Trader).Le jeu adaptera le premier jeu de rôle édité dans l’univers de Warhammer 40k.Dark Heresy vous propose un groupe éclectique de personnages excentriques, les agents choisis par votre maître inquisiteur, qui étendent leur influence à travers les étoiles et affrontent les ennemis de l'humanité. Nous avons déjà aperçu les Kroot carnivores et un Seigneur de la Nuit infâme dans la bande-annonce, alors que nous réserve cette mystérieuse aventure ?Le jeu est prévu sur PC, Xbox et PlayStation 5.Warhammer Rogue Trader Lex Imperialis (DLC) :Nouveau DLC qui intégrera la classe de l’Arbites.Total War Warhammer III Tides of Torment :Le prochain DLC sera sur le thème de SlaaneshBlood Bawl III – Saison 9 – Khorne à l’honneurLe jeu mettre donc les berserks de Khorne à l’honneur et le jeu sera jouable gratuitement sur XBOX durant la durée de l’événement Warhammer Skulls.Warhammer 40k – Boltgun IIL’excellent Warhammer Boltgun revient avec un second titre qui nous emmènera encore plus loin et nous devrions affronter les démons de KhorneBoltgun 2 arrive sur Steam , Xbox Series X et PlayStation 5.Warhammer 40k – Boltgun - Words of VengeanceAnnonce assez atypique puisqu’il s’agit d’un jeu ou il faut épeler des mots et des expressions issues de l'univers de Warhammer pour se frayer un chemin à travers les niveaux du jeu original.Le jeu est gratuit et est déjà disponible sur Steam.Warhammer 40k – Mechanicus IIAprès un an d’attente (le jeu à été dévoilé au Warhammer Skulls 2024), Mechanicus II se montre un peu plusCette suite apportera son lot de nouveautés.Avec ici une nouvelle escouade de Votaan. Mais surtout la possibilité d’incarner les Necrons dans une campagne dédiée.Il n'y toujours aucune date de connu mais le jeu sera disponible sur PC, Steam et Playstation.Warhammer Verminitide II – Verminous DreamsUne mise à jour gratuite pour le jeu Vermintide II est disponible avec un tout nouveau niveau qui demande aux héros d'Ubersreik d'infiltrer les tunnels skavens sous un ancien temple elfique.La mise à jour Well of Dreams apporte également de nouvelles améliorations de confort et le retour de l'événement Crânes en jeu. Rejoignez-nous dès maintenant sur Steam, Xbox et PlayStation 4 et Xbox Game Pass.Warhammer 40k – Speed FreeksLe jeu de course et de combat déjanté Warhammer 40,000: Speed Freeks quitte l'accès anticipé et sa version 1.0 sera disponible sur PC via Steam pendant les Warhammer Skulls 2025. La version complète propose de nouveaux véhicules et niveaux de course. Tous ceux qui ont joué à la version en accès anticipé recevront le jeu de base gratuitement.Warhammer 40k – Battlesector – Nouvelle campagneUne nouvelle campagne narrative de Warhammer 40,000: Battlesector mettant en vedette l'Adepta Sororitas lance une avalanche de nouveau contenu, tandis que la Légion Noire a été présentée comme la prochaine faction.Warhammer 40k – Darktides - ArbitesUne toute nouvelle classe de personnage débarque dans Warhammer 40,000: Darktide le 23 juin. La classe de l’Arbites sera disponible sur toutes les plateformes, et pour célébrer Warhammer Skulls, un nouvel événement de totem de Nurgle commence aujourd'hui.Les Rejetés doivent décider s'ils veulent détruire l'effigie – invoquant ainsi un Engeance du Chaos – ou la laisser tranquille et affronter les ennemis renforcés par son aura profane.À l'occasion de la sortie du DLC Arbites, les nouveaux joueurs découvriront un début de jeu et une intégration plus fluide que jamais grâce à de nouvelles mises à jour, des horaires d'ouverture retravaillés, ainsi que des modifications de la difficulté et de la progression.Darktide est disponible sur le Xbox Game Pass. Les Journées de jeu gratuit Xbox vous permettent de de jouer Darktide pour une durée limitée cette semaine.Warhammer 40,000: Darktide est disponible sur PC , PlayStation 5 et Xbox Series S/X .Warhammer 40k – Space Marine 2 – Mise à jour et mode siègeLe mode Siège pour Space Marine 2 sera disponible le 26 Juin dans la prochaine mise à jour gratuite.Trois joueurs affronteront une horde incessante de Tyranides à la surface de Kadaku.Pour les détenteurs du Season Pass, il y aura des skins des White Scars et des Blood Angels.Dawn of War - Definitive EditionFinalement ça ne sera pas un Dawn of War IV, ni un total War Warhammer 40k mais une definitive Edition pour Warhammer Dawn of War premier du nom.Le jeu comportera la totalité des Campagnes et des factions issues du jeu de base et de ses extensions/stand alone.Le jeu sera disponible sur Steam et GOG.Warhammer 40k – Space Marine – Master Crafted EditionEt pour finir le gros morceau de l’event est le remake de Warhammer Space Marine premier du nom.La Master Crafted Edition modernise le classique de 2011 avec des graphismes 4K, des textures et des modèles de personnages mis à jour, un son remasterisé, ainsi qu'une interface et des commandes modernisées.La sortie du jeu le 10 juin sur Xbox et PC via Steam et GOG. Le cross-play inter-plateformes sera également activé dès le lancement, et pour couronner le jeu sera disponible via le Game Pass dès le premier jour.Voila le Warhammer Skulls c'est achevé sur cette belle annonce.J'attendais quand même des dates au moins pour Mechanicus 2, mais le jeu à l'air d'être assez complet.Par contre il est regrettable qu'aucun jeu estampillé Age of Sigmar n'est été présenté cette année.