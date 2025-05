Salut à tous,J'espère que vous allez bienDoom The Dark Ages s'apprête à sortir, et pour l'occasion je vous propose une vidéo qui revient sur l'histoire et sur la vision de cette saga légendaire qu'est Doom !Une vidéo réalisée avec beaucoup d'énergie et de passion, c'est pourquoi je serais très heureux de savoir ce que vous en avez pensé, si vous pouviez me donner un avis sincèreEt si elle vous plait, alors donnez lui de la force !Bon visionnage