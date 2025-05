Pour le meilleur et surtout pour le pire diront les mauvaises langues avec son score Metacritic de 57. J'avais posté un article sur ce jeu en 2012 dans lequel j'écrivais "encore un jeu prometteur qui finira au fond d'un tiroir poussiéreux".Le lissage HD peine à masquer les rides d'un jeu qui a très mal vieilli. Il sort avec une décennie de retard, les nostalgiques de l’ère Xbox 360/ PS3 lui trouveront un charme qui n'opère pas sur moi.

posted the 05/08/2025 at 04:14 PM by dabaz