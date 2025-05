L'heure du jugement galactique a sonné...Les Destroyers Stellaires impériaux sortent de l'hyperespace et se mettent en orbite autour de l'Étoile de la Mort. La lune artificielle pointe le canon de son arme sur la carte de Battle royale. Le destin de l'île est en jeu ! Mais des héros de toutes les époques sont prêts à riposter à l'assaut lancé dans l'ombre par l'Empereur Palpatine. Dégainez votre sabre laser et préparez votre blaster dans Fortnite : Bataille galactique !L'invasion impériale:Il vous faudra utiliser tous les vaisseaux et tous les blasters à votre disposition pour repousser l'invasion impériale, sauf bien sûr si vous vous laissez séduire par le côté obscur... Quoiqu'il en soit, n'hésitez pas à atterrir à un de ces nouveaux lieux :Base du Premier Ordre:Le Premier Ordre s'est installé au sommet d'une montagne. La base d'opérations qu'ils ont déployée comprend un hangar permettant de réparer leurs chasseurs TIE endommagés. Même si elle possède cinq entrées, le point d'infiltration le plus vulnérable reste le tunnel de maintenance.Enclave de l'Avant-poste:Restez aux aguets dans l'Enclave de l'avant-poste. Ce centre d'activité des contrebandiers est propice aux inimitiés, alors surveillez vos arrières. Pensez également à explorer l'intérieur du char des sables garé dans la zone.Base de la résistance:Le centre de commandement souterrain de la Résistance est recouvert de feuillage pour empêcher sa détection par des patrouilles aériennes. Vous y trouverez des X-wings et une tonne d'équipement pour affronter la flotte du Premier Ordre.Solitude de Vador samouraï:Dark Vador samouraï s'est emparé de Shogun's Solitude et en a fait sa forteresse personnelle. Affrontez ses Stormtroopers samouraïs et vous aurez peut-être l'opportunité de défier ce seigneur Sith en personne...L'arme préférée des maîtres de la Force:Arme noble d'une époque civilisée, le sabre laser est l'instrument des Jedi, mais aussi celui de leurs ennemis jurés, les Sith. Les sabres laser permettent de renvoyer les tirs de blaster à l'attaquant, et en manier un vous permet de sprinter plus vite, de sauter deux fois plus haut et de résister aux dégâts de chute. Vous devrez cependant faire vos preuves pour en gagner un... ou alors le prendre à un autre joueur.Trouvez l'hologramme de Rey et entraînez-vous avec pour obtenir un sabre laser bleu et apprendre la poussée de la Force, qui permet de repousser tout ce qui se trouve devant vous. Mais si vous êtes d'une allégeance différente, entraînez-vous avec l'Empereur Palpatine pour obtenir un sabre laser rouge et apprendre les éclairs de la Force, un moyen radical d'infliger des dégâts.N'hésitez pas à utiliser les éclairs de la Force.Pour utiliser les pouvoirs de la Force, vous devez être équipé d'un sabre laser, peu importe sa couleur (même si ce n'est pas vous qui l'avez obtenu à l'entraînement). Les pouvoirs de la Force sont liés à vous et non à votre sabre laser. Ce qui veut dire qu'un joueur qui récupère un sabre laser sur un ennemi ou qui en trouve un sur le sol n'obtiendra pas le pouvoir de la Force qui va avec.Battez Dark Vador samouraï pour obtenir un sabre laser rouge différent et apprendre le lancer de sabre de la Force, qui vous permet de projeter votre arme devant vous tel un dangereux boomerang de plasma !Sinon, il y a les blastersLe premier jour, à part les sabres laser, vous ne trouverez que des blasters ! Vous pourrez dégoter :Le pistolet blaster DL-44, bien fiableLe pistolet blaster CR-2 lourd (c'est un pistolet-mitrailleur !)Le blaster à dispersion PCA et le blaster à dispersion BARM-ST12 pour le combat rapprochéLe fusil blaster DLT-19 pour le combat à courte et moyenne portéeLe fusil blaster de tireur d'élite IQA-11 pour les tirs à longue portéeLe fusil blaster A280-CFE très polyvalent(Réintroduit) Le fusil blaster lourd DC-15 extrêmement précis(Réintroduit) Le fusil blaster E-11, l'arme réglementaire de l'Empire(Réintroduit) Le fusil blaster F-11, l'arme réglementaire du Premier OrdreAttention à ne pas abuser de la détente, car ces bébés ont tendance à surchauffer !Tous les nouveaux blasters de Fortnite : Bataille galactique !Profitez également de l'imploseur thermique. Lancez-le, puis fichez le camp avant qu'il n'aspire tout et explose pour infliger de lourds dégâts. Cela fera aussi de gros trous dans toutes les structures à proximité.La plus grande guerrière de Parnassos:C'est la capitaine Phasma qui commande les légions de Stormtroopers du Premier Ordre. Si vous réussissez à infiltrer la base du Premier Ordre et à la vaincre, vous obtiendrez le fusil blaster F-11D de la capitaine Phasma mythique et le médaillon blaster de Phasma. Ce médaillon vous permet de tirer plus longtemps avant que votre blaster ne surchauffe. En plus, il refroidit plus vite !J'ai l'impression qu'on nous observe ! N'oubliez pas que porter un médaillon vous fait apparaître sur la minicarte de vos adversaires et que plus vous portez de médaillons, plus ils peuvent trianguler précisément votre position.Pilotez un chasseur:Appareil emblématique de la flotte impériale, le chasseur TIE impérial accueille un unique pilote pour répandre la domination de l'Empire. Il est équipé de blasters puissants qui pourraient bien vous permettre de remporter votre prochaine Victoire royale.Vous pouvez également piloter un X-wing et mettre les gaz pour voler à vive allure ! Vous avez des canons lasers, alors n'hésitez pas à vous en servir en combat aérien.8 mai - Le pouvoir de la Force:Percevant une perturbation dans la Force, Leia et Luke arrivent sur l'île le 8 mai avec le célèbre contrebandier Han Solo pour vous offrir une aide stratégique.D'ailleurs, en parlant de la Force, l'hologramme de Mace Windu apparaîtra le 8 mai. Entraînez-vous avec lui pour obtenir un sabre laser violet et apprendre l'attraction de la Force, qui vous permet d'attirer tout ce qui se trouve à proximité, même les gens. On dit aussi que le seigneur Sith Dark Maul apparaîtra sous la forme d'un hologramme, offrant des sabres laser rouges et enseignant le lancer de la Force, un pouvoir qui vous permet de transformer des objets proches en projectiles !15 mai - Woo... qui ?:Chewbacca arrive et ajoute son arbalète laser Wookiee au butin pour aider les rebelles. Vous trouverez également le nouveau et puissant blaster à dispersion Jawa CA-87 dans les coffres de l'île !22 mai - La voie du Mandalorien:Le 22 mai, les Mandaloriens interviendront. Recrutez un Mandalorien spécialisé dans la reconnaissance, la destruction, le ravitaillement ou les soins dans votre équipe et prenez l'avantage sur vos adversaires grâce au jetpack du Mandalorien réintroduit ! Ne manquez pas non plus les armes emblématiques des Mandaloriens : le fusil de sniper Amban et les nouveaux pistolets blaster WESTAR-34 doubles.29 mai - L'attaque du Destroyer Stellaire:Le 29 mai, prenez le contrôle du turbolaser d'un Destroyer Stellaire pour semer la destruction d'en haut ! Un unique portail vers la salle de contrôle du Destroyer Stellaire apparaîtra lors de chaque partie. Soyez le premier à l'atteindre pour vous saisir du vaisseau capital.7 juin - L'affrontement final : le sabotage de l'Étoile de la Mort:Mobilisez-vous le 7 juin et affrontez l'Empereur Palpatine lors d'un événement narratif en direct dans le jeu. Vous savez, moi et les probabilités...Obtenez le Passe de combat Star Wars:Les légendes disent vrai. Le Passe de combat Star Wars est blindé de trésors en provenance de toute la galaxie.Le Passe de combat de Star Wars comprend des récompenses gratuites et bonus que vous pouvez obtenir en gagnant de l'EXP dans les expériences Fortnite. Pour récupérer les récompenses bonus à mesure que vous gagnez de l'EXP, achetez le Passe pour seulement 1 000 V-bucks ou obtenez-le via le Club de Fortnite en plus de tous les autres passes Fortnite ! Voici les tenues à obtenir en récompenses bonus :Evie apprentie : une justicière qui utilise la Force pour apporter la paix dans la galaxie. (Immédiatement déverrouillée en achetant le Passe ou en y accédant via le Club de Fortnite !)Poe Dameron : le pilote le plus doué de la Résistance.Experte des Wookiees : une chasseuse de primes un peu grognonne.Empereur Palpatine : empereur suprême et maître de la galaxie.Cyborg Kaleesh et commandant de l'Armée Droïde Séparatiste, le général Grievous sera ajouté en tant que tenue bonus du Passe de combat Star Wars dans le courant du mois de mai. Déverrouillez Grievous en accomplissant des objectifs qui arriveront plus tard dans la saison ! Vous pourrez progresser dans le Passe à partir du 2 mai et jusqu'au 7 juin 2025.La toute première saison Star Wars dans Battle Royale le 2 mai, ça vous intéresse ? Vous pouvez obtenir la nouvelle tenue Stormtrooper du Premier Ordre dès maintenant en associant vos comptes Epic et MyDisney éligibles !À noter ! Vous ne pouvez obtenir la tenue Stormtrooper du Premier Ordre qu'en commençant l'opération depuis epicgames.com/id/login ou la page Applis et comptes. Pour déverrouiller la tenue, associez vos comptes éligibles avant le 31 août à 6h (CEST). Cette tenue sera également disponible dans la boutique de Fortnite à une date ultérieure.Cette association n'est pas disponible dans toutes les régions et n'est possible qu'avec les comptes éligibles. Un seul compte MyDisney peut être associé à un compte Epic. Si vous jouez dans une famille qui contient plusieurs joueurs de Fortnite, nous vous recommandons de créer un compte MyDisney pour chaque joueur.