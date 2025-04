Salut, Suite à la dernière maj Switch disponible, impossible de jouer à des jeux achetés sur ma console. Alors que j ai acheté et téléchargé les jeux sur la console, avec l histoire des cartouches virtuelles, quand je fais charger, j ai un message " Une autre console Nintendo Switch est actuellement designee comme console principale pour votre compte Nintendo. Mettez cette autre console à jour " qui s affiche... Qq un a t-il ce genre de probleme/ message? Et comment le résoudre ? Merci pour vos retours. Bonne soirée!

posted the 04/30/2025 at 08:36 PM by byakuyatybw