Baleyyy la famille ! Aujourd'hui, je vous propose un petit let's play détente sur Crash Bandicoot 4 !Je dois bien avouer que le jeu est le digne hériter de la trilogie original que ce soit en terme d'ambiance mais également au niveau de la difficulté bien corsé...Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 04/26/2025 at 04:55 PM by ozymandia