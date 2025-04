Voilà je suis à 6h30 de jeu sur Atomfall et je peux vous dire que c'est une grosse grosse surprise.

Vous cherchez un jeu qui ne vous prend pas en main, qui récompense chaque action dans un univers étrange et interressant ? Ne cherchez pas plus loin.

En fait j'y vois un successeur spirituel de half life en monde semi ouvert, avec une dose de Deathloop (chercher ce qu'il faut faire), un peu de craft à la last of us, et surtout ce sentiment omniprésent de survie qu rappelle un peu résident evil.

C'est hyper maîtrisé, j'ai hâte d'en savoir plus sur le scénario qui distille ses informations au compte goûte.

A noter que j'ai failli laisser tomber au bout de deux heures, mais surtout il faut s'accrocher ça vaut le coup

Bon jeu à vous !