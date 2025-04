Sur X (ex twitter), Nintendo Japon a vite réagit face à la vague de colère des joueurs concernant le prix des jeux et de la console.Nous souhaitons apporter nos excuses les plus sincères à nos fans, suite à ce poisson d'avril raté.En effet comme vous le savez peut-être au japon nous célébrons cette fête le 2 avril (cela dû au décalage horaire) et non le 1er comme le reste du monde.Nous n'avions pas "réalisé" sur le coup notre erreur.Nous voulions faire rire nos joueurs, mais notre blague est tombée à plat.En visant la lune, nous avons atterri dans la mare (rire).Nous nous excusons sincèrement, nous ferons mieux l'année prochaine, promit!Voici donc le véritable prix du pack "Console Nintendo Switch 2 + le jeu Mario Kart World"