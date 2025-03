J'ai une PS4 fat en 11.50 à la maison, je compte la vendre pour même pas 100 euros mais je me souvient qu'il y a The Last Guardian et SOTC qui sont encore exclusifs dessus.



J'ai déjà un combo i7-4770/RX 6400 qui me permet de jouer à tout jusqu'à la Switch et à tous les jeux sortis en multi sur PS4.



La question est il reste quoi comme exclusivité dessus qui justifierai de la garder ?



Merci pour vos retours et si quelqu'un d’intéressé, par mp.