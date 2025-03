Voici le lien vers mon nouveau blog :Je vais publier entre autres :- Des traductions d'interviews accompagnés de vidéos- Des guides d'installation pour jouer aux anciens jeux dans les meilleures conditions, des jeux traduits, des jeux décompilés, etc- Des liens vers les romset stockés chez Internet Archive- Des documentaires- Des revuesPour les guides contenant des fichiers, je tenterai de mettre un lien alternatif vers mon serveur (serveur FTP ou File Browser, on verra ce qui est le plus commode).Pour ceux qui suivent la scène émulation, si vous avez des liens utile vers des bons projets et que vous souhaitez que je rédige une documentation, n'hésitez pas à envoyer en mp.