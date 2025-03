Un immense merci à l'équipe de passionnés de Planete Aventure qui nous propose une interview de Waël Amr, président de Frogwares, pour en savoir plus sur le quotidien du studio, la mobilisation de ses salariés au front, ainsi que sur ses projets actuels. L'occasion de revenir également sur 25 ans de créations de jeux vidéo depuis les origines du studio.

posted the 03/13/2025 at 08:18 PM by obi69