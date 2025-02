Petit détail passer inaperçu sur la page des bons Nintendo Switch(vendu par 2 pour 99 euros et qui peuvent être échanger contre une large gamme de jeux Switch).Ils resteront malheureusement cantonnés aux jeux de la Switch 1 et ne pourront pas être échanger contre des jeux Switch 2.Vous voilà prévenus.https://ec.nintendo.com/BE/fr/pretickets/70020000000101

Who likes this ?

posted the 02/18/2025 at 11:48 AM by ouroboros4