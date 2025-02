Le but c'était simplement d'atteindre le meilleur écran de fin du Tetris NES (le Kremlin qui décolle) mais ça m'a pris tellement d'essais, qu'au final on s'est lancé dans un débat sur la pop culture, Dragon Ball, Godzilla, BloodSport, tout y passe. Attention tout de même, y'a des spoils dans les discussions...

posted the 02/02/2025 at 04:29 PM by fdestroyer