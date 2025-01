pour changer, le top English de la semaine passée:1 DONKEY KONG COUNTRY RETURNS HD - NINTENDO2 CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 - ACTIVISION BLIZZARD3 EA SPORTS FC 25 - ELECTRONIC ARTS4 MARIO KART 8 DELUXE - NINTENDO5 SUPER MARIO PARTY JAMBOREE - NINTENDO6 MINECRAFT - NINTENDO7 NINTENDO SWITCH SPORTS - NINTENDO8 GRAND THEFT AUTO V - TAKE 29 SUPER MARIO BROS. WONDER - NINTENDO10 DYNASTY WARRIORS: ORIGINS - KOEI TECMO11 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NINTENDO12 TALES OF GRACES F REMASTERED - BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT13 HOGWARTS LEGACY - WARNER BROS. INTERACTIVE14 MAFIA TRILOGY - TAKE 215 CALL OF DUTY: BLACK OPS III - ACTIVISION BLIZZARD16 JUST DANCE 2025 EDITION - UBISOFT17 THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION - BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT18 ASTRO BOT - SONY COMPUTER ENT.19 THE LEGEND OF ZELDA: ECHOES OF WISDOM - NINTENDO20 SONIC X SHADOW GENERATIONS - SEGA21 THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM - NINTENDO22 RED DEAD REDEMPTION 2 - TAKE 223 SUPER MARIO ODYSSEY - NINTENDO24 BLACK MYTH: WUKONG - PM STUDIOS25 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA - WARNER BROS. INTERACTIVE26 RED DEAD REDEMPTION - TAKE 227 CALL OF DUTY: WWII - ACTIVISION BLIZZARD28 WRECKFEST - THQ NORDIC29 MYSIMS COZY BUNDLE - ELECTRONIC ARTS30 GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION - TAKE 231 SUPER SMASH BROS. ULTIMATE - NINTENDO32 POKEMON VIOLET - NINTENDO33 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED - ACTIVISION BLIZZARD34 POKEMON SCARLET - NINTENDO35 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE - UBISOFT36 SUPER MARIO RPG - NINTENDO37 LEGO HARRY POTTER COLLECTION - WARNER BROS. INTERACTIVE38 DARK SOULS TRILOGY - BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT39 CARNIVAL GAMES - TAKE 240 RESIDENT EVIL 2 - CAPCOMHélas pas de chiffres