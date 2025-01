Baleyy la famille ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir mes mésaventure aux côtés de mes acolytes Al Kandar et Phantom sur Helldivers 2 !Quel jeux incroyable qui nous a fait vivre de superbe moment épique et nawak ! Bravo au développeur qui mérite amplement leur succès !J'espère tellement une campagne solo ou la possibilité de jouer totalement offline pour profiter du gameplay vraiment quali du jeu.J'en profite également pour vous présentez notre petit collectif de Youtubeur : La Kyodai Corp.Nous sommes 3 cousins qui baignons dans le jeu vidéo depuis la naissance et c'est un peu notre kiff de pouvoir se réunir sur une chaîne commune !On va essentiellement vous proposez nos sessions de jeu détente remonté à notre sauce pour vous faire passer un bon moment et partager nos délires !Passez un bon moment et vive le jeu vidéo !Enjoie !