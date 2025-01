L'actualité est pas très folichonne ces derniers temps. Donc un petit peu de légèreté. Mais qui se souvient de certaines musiques que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.La chanson la plus con*e des années 2000. Qui a fait un buz partout dans le monde avec une reprises des guignols pour ceux qui regardaient à l'époque.Une autre différent et plus sérieuse que certains auront peut-être oublié.Une autre plus "smack"Vous souvenez-vous de cette chanson ? La bo du film "la plage" en français avec Leonardo Di Caprio. Je me souviens à l'école on se moquait (pas méchamment) mais en disant qu'il avait du succès juste parce qu'il était beau et bien des années plus tard, il a montré que ce n'était pas qu'un beau gosse mais un bon acteur. On se souviendra tous de sa performance dans Titanic et l'incompréhension total qu'il n'avait pas reçu un oscar à ce moment là. Je me souviens que j'avais lu à l'époque qu'il n'en avait pas reçu un car le jury pensait qu'il allait tellement en recevoir qu'ils n'avaient pas voté pour lui pour en laissé aux autres. Et au final, il n'avait rien reçu.Daddy dj, qui se souvient ?Une autre plus sérieuse, j'avoue que celle là je l'avais quasi oublié.Celle-ci personne n'a pu y échapper donc je pense que la plupart s'en souviendront même si on ne regarde pas la star ac (ancienne et new generation)(comme moi qui n'ai jamais regardé ça)Si on est de la génération 80-90 (voir limite 2000), on a tous entendu à la radio cette musique, aka remix k-2000Une chanson qu'on a tous du supporté, mais que les fans d'herbe adoraient. ^^Une autre qui sentait bon l'étéUne chanson mélancoliqueUne chanson française que j'avais probablement oublié et vous ?Une "no comment" mais bon c'était l'époque hein. Celle là je l'avais oublié, me remercier pas pour vous l'avoir rapellé XDCelle là je ne me souviens pas car je la connais pas mais peut-être que ça vous dit qqchose ?J'aurais pu parler de eiffel 65, aqua, 2b3, les spicegirls, tous les boys band de l'époque, scatman, axel red, los del rio et bien d'autres mais ici je voulais nous replonger sur certains titres qu'on a peut-être oublié ou du moins plus penser. Et en revoyant et en entendant ces titres, se dire..... Ah mais oui je me souviens !