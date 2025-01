Retour des vidéos collection du cœur avec un cinquième numéro explosif car je suis accompagné de mes bro de la Kyodai corp les bien nommé Al Kandar et PhantomPour vous présentez des jeux et notamment un GOTY dont j'ai patiemment attendu la sortie physique.Alors soyez prêt pour une longue vidéo pleine de passion et de rire !Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg