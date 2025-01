Navré pour la qualité mais ils sont issus d'une vidéo publiée par Geiki.Voir ici https://x.com/legacyreboot/status/1876843403746459962?s=46 Il ne me semble pas les avoir vues sur le site. Ils permettent de se rendre compte des couleurs choisies par Nintendo (et confirmées par plusieurs sources dont NextHandheld -> "blue baby and orange"). Ces couleurs rappellent celles de la 2DS XL.Contrairement à la Switch 1, ces dernières sont beaucoup plus discrètes et enveloppent simplement les joysticks à leur base en dehors de l'intérieur des joy-con.On voit également le "pointeur optique" sur un des joy-con, apparemment dévolu à une fonction "souris".Le logo sur le dock semble définitif et correspond aux rumeurs.Le dock est beaucoup plus épais (ventilateur ?).Evidement la console est enveloppée d'une coque Geiki sur les rendus.