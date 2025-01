Et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en vidéo l'interview d'une femme participant au développement du jeu, Sarah Houcarde, qui donne quelques précisions, notamment sur la dureté de leur second projet et pour quand il sortira ;Il est prévue pour le second ou le troisième trimestre de cette année si tout va bien.Qu'en pensez-vous ? Vous l'attendez ce jeu-là ?Perso, moi, oui. Je pense même qu'il s'agit très possiblement du Metroidvania de l'année. Et vous ?Ah et puisque je parle de Metroidvania, c'est quoi votre top ten all time ?Bonne soirée à tous !