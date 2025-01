Mon top 18 des meilleurs films vus au cinéma en 2024Cette année, j’ai vu 78 films au cinéma, soit plus qu’en 2023 (73 films), mais moins qu’en 2022 (80 films).J’ai eu du mal à faire certains choix, donc ce ne sera pas un top 15, mais un top 18 cette année.Mon top des pires films de 2024 est déjà sorti.Dans ce top, je parle des films que j’ai vus au cinéma en 2024 (pas forcément sortis en 2024). Je regarde mes films à Bruxelles, et les dates de sorties ne sont pas toujours les mêmes qu’aux États-Unis ou en France.18. The BikeridersUn film qui raconte le lancement d’un club de motards dans le Midwest. Il prend le temps de se dévoiler avec un casting de qualité. Rien que pour l’ambiance, ce film mérite d’être vu.17. BagheadUn film venu de nulle part, réalisé par l’inconnu Alberto Corredor. C’est un film d’horreur qui, bien qu’il ne fasse pas vraiment peur, séduit par la qualité de son écriture. Quelques twists bien pensés ajoutent du charme. Un film pop corn.16. The First OmenEncore un film d’horreur ou d’épouvante ! On est plongés dans un couvent des années 70 en Italie. Le film est magnifique visuellement et offre une ambiance ultra pesante. Les fans de la saga ne seront pas déçus : c’est rythmé et captivant.15. Bob Marley : One LoveLe film n’est pas à la hauteur de la légende, et je m’attendais à mieux. Toutefois, il reste intéressant grâce à sa bande-son exceptionnelle et à son portrait d’un chanteur d’exception. Malgré ses défauts d'un film trop propre, le film mérite d’être vu.14. The Strangers : Chapitre 1Un film d’ambiance simple mais efficace. Un couple en road trip tombe en panne et se réfugie dans une maison isolée dans les bois... Classique, mais on sursaute ! Oui le film ressemble à la première trilogie mais on passe un bon moment. J’attends le chapitre 2 avec impatience.13. LonglegsUn thriller avec une touche horrifique. Nicolas Cage brille dans son rôle, et Maika Monroe est parfaite en recrue du FBI. Bien que la fin soit décevante, j’ai adoré l’ambiance glauque et malaisante.12. Les GuetteursPremier long-métrage d’Ishana Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan. Malgré quelques défauts, on reconnaît la patte de son père. Un mélange réussi d’épouvante, de fantastique et de thriller, avec des twists bien sentis. Oui je le seul à avoir apprécier le film je sais.11. Monsieur AznavourJe ne suis pas fan de Charles Aznavour, mais ce biopic m’a surpris. Production classique mais efficace, et surtout une performance exceptionnelle de Tahar Rahim (oui c’est vraiment lui qui chante).10. The SubstanceUn OVNI cinématographique : satire sociale plus qu’un film d’épouvante. Une critique acerbe sur la beauté, le paraître, et le capitalisme. Demi Moore est incroyable, mais la fin WTF peut rebuter. Dommage, car le film vaut vraiment le coup d’œil.9. The ApprenticeJ’avais peur d’un film sur Trump simpliste, mais c’est bien plus subtil. Le film critique autant le capitalisme que la figure de Trump. Sebastian Stan est parfait, son interprétation rend le style documentaire.8. Le Comte de Monte-CristoLe grand film français à gros budget de l’année. Contrairement aux "Trois Mousquetaires", ce pari est réussi. Pierre Niney est excellent, portés par des décors somptueux.7. Speak No EvilHors final, je préfère cette version à l’original danois. Quelle ambiance ! Malaise total du début à la fin, avec des scènes dérangeantes. Après ce film, vous vous demanderez quel type d’invité vous êtes !6. Alien RomulusPas besoin d’en dire beaucoup : Fede Alvarez trouve le ton juste pour cet épisode de la saga. Une réussite inattendue.5. Monkey ManQuelle claque ! Dev Patel, à la fois devant et derrière la caméra, réinvente le style "John Wick" en Inde. Les bastons et le rythme sont incroyables. Un premier film qui frappe fort !4. La Planète des Singes 4Un film classique mais efficace. Ce n’est pas le meilleur de la saga, mais il est bien fait et fonctionne. Un blockbuster facile mais efficace...je suis faible.3. Gladiator 2Moins bon que le premier, mais spectaculaire. L’arène est magistralement reconstituée. L’histoire tient la route, mais Lucius, joué par Paul Mescal, est décevant. Malgré cela, un film impressionnant. Il est troisième du classement car je ne fais pas de lien avec Gladiator premier....sinon il est même pas dans le top 10.2. Furiosa : Une saga Mad MaxMoins nerveux et incroyable que "Fury Road", mais le scénario est plus subtil. Un excellent moment dans l’univers post-apocalyptique de Mad Max. Espérons que les résultats financiers n’empêchent pas la suite !1. Dune : Deuxième Partie"Dune : Partie 1" était déjà excellent, mais ce deuxième volet est encore meilleur. Je doute que "Dune : Partie 3" puisse faire mieux. Dans quel univers "Dune : Partie 2" ne serait-il pas le meilleur film de 2024 ?