Salut les collegues de gamekyo. Je ne sais pas si ça a deja été dit, mais le jeu a reçus une mise a jours graphique. Les zones ombragées rendent beaucoup mieux depuis cette dernière. Je vous mets le lien en description pour ceux que ca intéresse, plus bas dans l'article un scroll permet de voir le "avant-apres".

posted the 12/18/2024 at 06:50 PM by spencer