Le RPG isométrique et ésotérique en tour par tour,The Thaumaturge,du studiosorti le 4 mars 2024 sur PC avait donné l'accès au jeu sur ce support via une démo, un peu plus tôt.Aujourd'hui c'est au tour des versions Console "Curent gen",XBox Series & PS5, de recevoir cette démo.Publié par 11 Bit Studios,le jeu nous donne le contrôle de Wiktor Szulski, un détective qui retourne dans une Varsovie surnaturelle en 1905 pour enquêter sur la mort mystérieuse de son père...The Thaumaturge arrivera Sur XBox Series et PS5 le 19 décembre 2024.En physique 2 éditions sont prévus: 1 standard et 1 édition signature.PS: pour les possesseur de PS5 Pro,"pour l'instant" rien est annoncé,à ma connaissance, sur une optimisation sur ce modèle.