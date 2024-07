aura le droit à une version physique,avant la fin d'année 2024, suretMaximum Entertainment qui s’associe à 11Bit Studios, proposera 2 éditions:etéditionqui comprendra:-un fourreau extérieur unique avec une illustration alternative.-des cartes à jouer.-un ensemble de Pin's-des cartes postales.-un guide “Notes du grimoire” sur le monde de The Thaumaturge.-un code télécharger la bande originale-un poster.Les précommandes seront bientôt ouvertes sur la boutique de Maximum Entertainment (Just For Games)...et un peu partout ailleurs: Amazon,Fnac,Micromania,etc...