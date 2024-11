Guild Wars 2 : Janthir Wilds reçoit sa première mise à jour surnommée Enfants des dieux.Guild Wars 2 semble avoir trouvé son rythme de croisière pour son système économique. Précédemment, Guild Wars 2 offrait du contenu gratuit sous forme d'épisode appelé "Monde vivant". Ce contenu servait de séquel à l'ancienne extension et de préquel à la nouvelle. Ces extensions elles qui étaient payantes.Cependant ce système mettait à mal l'équipe qui a du un temps se séparer d'une partie de ses collaborateurs.Maintenant Guild Wars 2 publie une nouvelle extensions tous les ans, extension généralement offrant deux nouvelles cartes à ses débuts et qui subit 3 à 4 mises à jours avant la prochaine.La précédente extension Soto (secret of the obscure) avait quelques peu déçu les joueurs et surtout avait mis en évidence des failles dans ce nouveau système. Diviser la troisième et dernière carte de Soto s'était révéllé être une très mauvaise idée cachant un contenu pauvre et surtout rusher. L'équipe d'elle même l'avait reconnu :https://www.guildwars2.com/fr/news/secrets-of-the-obscure-looking-back-and-forward/Ici, l'équipe de Guild Wars 2 ne veut pas faire les mêmes erreurs.Cette première mise à jour ne publiera pas de nouvelles cartes contrairement à la deuxième et troisième mise à jours qui publieront une nouvelle carte.Mais revenons à cette mise à jours intitulé "Enfants des dieux".Dans cette mise à jour :- Pas de nouvelle carte. L'équipe préfère prendre bien son temps pour peaufiner le monde de Janthir ainsi que son histoire.- Cependant l'histoire contenue avec l'arrivée de trois nouveaux chapitres.- Arrivée d'une nouvelle arme légendaire à crafter : Klobjarne.- Une nouvelle convergence qui devrait prendre 20 à 30 min pour être terminer pour la plupart des groupes.- Enfin pour les raideurs, un nouveau raid sera disponible. Il est important de préciser que ce nouveau raid par l'aveu d'Arena Net servira de test pour voir si l'engouement des joueurs sera présent. Si ça ne l'était pas, on pourrait ne plus en revoir à l'avenir.- Nouvelles reliques.- Nouvelles collections d'armes et d'armures.- Extensions des maîtres actuelles.- Renouvellement de la chambre du sorcier.Voilà la bande annonce de cette nouvelle mise à jour :Et enfin le programme des mises à jour de cette nouvelle extension :