Bonjour ^^Voilà j'aimerai, après un long moment d'incertitude, je voudrais acquérir mon premier smartphone pliant.Mais devant la jungle de modèle j'avoue avoir du mal à m'y retrouver.Du coup j'aimerai avoir des conseils.Rapport qualité-prix, autonomie, résistance, suivi des mises à jour,...Mon premier choix se porte sur le Fold 6 que je peut avoir bien moins cher via la boutique Samsung Member.Mais si vous avez d'autres suggestionMerciPS : j'ai un S23 Ultra comme smartphone

posted the 11/09/2024 at 09:54 AM by ouroboros4