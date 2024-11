normalement 80€ en demat ou 60€ en physiqueici 43€ ,ya pas moins cher si il vous interesseprocedure d'achatca se passe ici ==> https://www.gamivo.com/product/dragon-age-the-veilguard-xbox-xboxseries-au-standard vendeur VICkeys choisissez le regular price (si vous voyez pas procedez a l'achat sur un PC)ATTENTION noubliez pas de decocher toute les merdes gamivo (dans le panier il faut choisir basic plan et dans le choix du mode de paiement faut decocher en bas le "smart")il faut utiliser le code promoune fois la clé obtenu ,munissez vous d'un VPN australie et hop c'est goodrentrez la clé ici https://redeem.microsoft.com/ enjoy

posted the 11/02/2024 at 02:27 PM by skuldleif