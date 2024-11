Bonjour à tous,



Je me permets de venir vers vous afin d'avoir des conseils concernant l'achat d'un PC gaming. Voilà mon fils a eu la PS5 au dernier Noël et il souhaiterait un PC gaming pour celui-là.



Je ne m'y connais vraiment pas très bien. Il joue à Roblox et genshin impact.



Je vois que sur amazon il y a de tout à des prix très larges.



Je pensais mettre entre 500-600€ (tout compris si possible tour, écran, clavier)



Est ce que vous pourriez me conseiller sur un modèle qui correspondrait à ses besoins et dans ce budget ?



Je vous remercie et vous souhaite un bon week end