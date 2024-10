Yo,Comme beaucoup l'ont sûrement déjà essayé, Splitgate est sorti il y a quelques années sur PS4 et XBOX One. Il mélange le gameplay et quelques armes similaires à ce qu'on retrouve dans Halo, en y ajoutant une mécanique toute simple qui est celle de Portal.Ca permettait des choses franchement cool dans le gameplay et offrait des tas de possibilité pour renverser une situation ou pleinement utiliser le potentiel d'une arme, en foutant un portail en hauteur par exemple et un autre donnant une vue sur ces hauteurs qui permettait alors un festival de kill pour les snipers.Le jeu ayant perdu peu à peu sa player base et ayant son suivi arrêté, il a peu à peu sombrer dans l'oubli, dû au fait que les gens demandent trop souvent et régulièrement du contenu, sur des jeux pourtant free-to-play qui sortent en pagaille et se font de l'ombre les uns les autres.Splitgate 2 débarque alors pour relancer la machine sur une nouvelle itération et avec en prime quelques nouveautés notamment dû à la présence de classe qui apportent de nouvelles choses que l'on connait globalement d'autres jeux, et tout ça avec un gap visuel évident.Reste toujours ce petit souci de design des armes qui n'arrive pas à retransmettre vraiment ce qu'on a dans les mains au premier coup d'oeil, mais ça ne les empêche pas d'avoir du punch et d'être super agréable à utiliser. Donc c'est sur le temps d'une petite vidéo de 20 min sur 2 parties différentes que l'on part cette fois pour présenter du gameplay du jeu !