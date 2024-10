Bonjour voici quelque news sur le prochain assetto corsa evo qui risque bien de devenir une référence.# Un monde ouvert de 2500 km² autour du Nürburgring#On pourra acheter et vendre ses voitures#Le ciel et la piste évolueront en temps réel en fonction de la météo, de l’heure, mais aussi du lieu#Le nouveau moteur propriétaire de Kunos rivalise avec Unreal#Le modding sera possible… mais pas tout de suite et pas n’importe comment#Assetto Corsa EVO veut se détacher de la boucle “choisir une voiture, une piste, un mode de jeu#d’autres cartes pourraient être ajoutées dans le futur. On évoque déjà l’Italie, le Japon, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.#jusqua 100 joueurs en ligne# les villes et routes seraient modélisées via des scans 3D de manière fidèle