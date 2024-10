Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose la rediff de mon live sur le remake de Silent Hill 2 (je remercie mon leclerc pour la dispo ! )Une bonne découverte dans l'ensemble et je suis plutôt satisfait de la prise main surtout lors des bastons.Vous en avez pensé quoi vous ?Je serais présent tous les samedis matin de 8h - 11h sur TwitchJe vais stream de tout, de l'ancien comme du nouveau !Si vous voulez me soutenir voici le lien les bro !Merci à vous !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg