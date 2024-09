Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose la rediff de mon live sur le survival-horror Condemned criminal origins. À l'époque j'étais passé complètement à côté du jeu et pourtant en 1h30 j'ai constaté de l'ambiance et surtout de l'IA plutôt développé qui à tendance à surprendre le joueur.Vous en avez pensé quoi ?Je serais présent tous les samedis matin de 8h - 11h sur TwitchJe vais stream de tout, de l'ancien comme du nouveau !Si vous voulez me soutenir voici le lien les bro !Merci à vous !