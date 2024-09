Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je voulais vous annoncez que je me lance sérieusement dans les lives gaming Twitch et Youtube depuis ma play 4/5 et ma xbox one (je n'ai pas de pc gamer pour le moment.)Je serais présent tous les samedis matin de 8h - 10h (c'est le seul créneau que j'ai pu trouver avec ma routine quotidienne)Je vais stream de tout, de l'ancien comme du nouveau !J'ai pu déjà faire un stream sur le jeu Alice Retour au pays de la folie sur ma One (vive la rétro-compatibilité !) je ne l'avais pas fait à l'époque et franchement le jeu est cool ! Je vous met la rediff pour les curieux et je vous proposerai une vidéo bien monté plus tard.Si vous avez des conseils je suis preneur !Si vous voulez me soutenir voici le lien les bro !https://www.twitch.tv/ozymandiasadek?sr=aMerci à vous !