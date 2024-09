Donc hier je suis allé voir le film dandadan (qui est un regroupement des 2 premiers episodes + interview du real, de l'auteur et des deux principaux doubleurs). Bah niveau animation c'est du lourd. Le rythme est tres bien dosé, on voit que la prod est tres soignée

posted the 09/08/2024 at 10:20 AM by ippoyabuki