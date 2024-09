Salut à tous,Aujourd'hui je vous partage mon tout dernier Test Pépite, toujours accompagné de sa petite mise en scène en début et fin de vidéo. Et je suis revenu sur le tout dernier Alone in the Dark, que j'ai trouvé excellent. Et pour le coup je trouve tellement dommage que le jeu n'ai pas eu plus de ventes et de considération.Je vous laisse me faire une retour sur la vidéo, et sur le jeu si vous l'avez faitBon visionnage !