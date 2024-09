La question :je me pose la question, parce qu'en dehors du fait que ce soit un moteur maison, on a vraiment aucune info, sur le moteur de Diablo IV, il a même pas de nom alors que :- Il a une gestion complexe de la physique et des destructions- il peut afficher simultanément des centaines d'ennemis à l'écran sans sourciller et sans ralentir avec en plus des effets pyrotechniques et de particules complexes- il a une génération procédurale des niveaux quasiment sans bug- il gère le raytracing, sur les lumières les ombres et les textures...-il peut gérer des personnages énormes voire gigantesques comme certains boss-il arrive à tourner sur la gen précédente sans être trop mocheBref il a beaucoup de qualités qui pourraient même servir pour des jeux en dehors de DiabloQuelqu'un a une idée du nom du moteur ?