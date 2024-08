Salut,En faisant une ballade dans un magasin de jeux de société près de chez moi ( Le Demon du Jeu au Havre si des Normands sont sur le site) et mon attention s est portée sur le jeu de plateau Marvel Zombicide combinant des , figurines et cartes...Étant jouable même en solo, j ai pris un carton de base "La résistance des X Men" et 2 extensions...Achat qui a été motivé par le fait que j ai qq volumes des Marvel Zombies en comics , suis en train de mater les 2 saisons de Marvel What If ( dont l épisode zombies justement qui est très cool) et soif de contenu Marvel depuis qq temps....Aussi je voudrais savoir si certains parmi vous jouent ou possèdent le heu de plateau Marvel Zombies? Si vous avez pris des extensions , lesquelles et trouvées sur quel site ?Aussi est ce que vous préférez le mode héroïque ou le mode zombi et quels sont vos persos préférés.Merci et Ciao