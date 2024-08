Yo,Et non, on va pas parler de Vermintide 2, parce que vraiment l'univers a beau être cool, et l'arrivée prochaine du mode Versus fait vraiment plaisir en rappelant le PvP de Left 4 Dead, mais on va plutôt se pencher sur sa "copie" de l'univers 40K : Warhammer 40 000 DarktideLes gens ont l'air globalement déçu par cette mouture de Warhammer, lui préférant largement Vermintide 2 alors que ce dernier est ultra poussé dans le combat au corps-à-corps et que très vite on tombe dans le spam RT très no brain.A contrario, Darktide étant dans un univers futuriste, on jouera bien plus avec des armes à distance. Evidemment, le corps-à-corps a aussi beaucoup sa place pendant les énormes hordes où le team play est promordial.Qu'une chose à dire, vivement que le mode Versus sorte sur Vermintide 2 pour qu'ils l'implantent sur Darktide, et bordel, pour préparer Space Marine 2, jouez à ce jeu excellent, surtout qu'il est dans le Game Pass !