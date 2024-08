Bioware

Comme promis, Bioware nous donne plus d'info spécifiques à la version PC.Ainsi, on apprend que la version PC a elle seule aura représenté 40% de leurs efforts niveau tests avec 200 000 heures passées rien que pour tester les performances et la compatibilité.10 000 heures ont été passées sur les contrôles et l'UI pour s'assurer qu'elle soit optimale aussi bien sur le combo clavier souris qu'à la manette (le jeu gérera la Dual Sens et son retour haptique ainsi que la manette Xbox).Il sera aussi possible de créer des sets de configuration pour les touches de son clavier en fonction des classes du jeu et de changer à tout moment entre ses sets.Le jeu supportera la résolution Ultra Wide (21:9) y compris pour les cinématiques (il faut désactiver à ce moment là l'option "Cinematic Aspect Ratio").Les changements des paramètres graphiques pourront être vus en temps réel directement depuis l'interface des options.On nous rappel que le jeu est en natif sur Steam (et Steam Deck Verified) et qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir l'EA app. Les sauvegardes cloud seront donc sur les servers de Steam. Lier le jeu à l'EA App reste possible notamment pour les gens qui veulent utiliser le Remote play.Le jeu supportera le Ray Tracing, plusieurs options possibles dont un mode "Ultra RT" pour les grosses configs. Le jeu supportera le DLSS3, une version modifiée du FSR 2.2, le XeSS. Les utilisateurs DLSS 3 auront la possibilité d'utiliser le Frame Generation et le NVidia Reflex.