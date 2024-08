Annoncé par la Shueisha, Jujustu Kaisen se terminera dans 5 chapitres.

Pour ma part, je trouve ça bien car j'aime quand une oeuvre se termine et n'est pas étirée jusqu'à la mort et n'avance pas (coucou One piece). Cela permet d'éviter les arcs à chier et à l'auteur de tester d'autres mangas.



Chose "rigolote", Hunter x hunter va reprendre.



Une rumeur (certainement infondée mais comme personne n'a jamais vu le visage de l'auteur de jujutsu ..) on prête à Togashi (l'auteur de hunter x hunter) d'être en réalité également l'auteur de jujutsu kaisen. D'ailleurs, si c'était réellement le cas, on peut comprendre que faire 2 fois 17 pages par semaines soit inténable pour un etre humain.

Mais effectivement, il y a des similitudes entre les deux mangas, surtout dans l'arc de la chasse.