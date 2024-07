J'ai donc vu le film hier soir (à minuit).

Le film est gros divertissement qui est cool à regarder et qui se moque énormément de Disney et de la fox. Du wokisme (certains sur ce site vont se sentir mal) et du feminisme.

Je ne dirais pas qui revient dans le film pour ne pas gacher le plaisir.

Beaucoup de cassure du 4eme mur et des réf aux vies personnelles des acteurs.



En gros n'attendez pas le scénario de l'année, le film ne va pas révolutionner Marvel et une Phase (je ne sais combien). Le film peut clairement se prendre comme un unitaire et fonctionne parfaitement comme divertissement.

Si vous n'aimez pas les grossièretés et que vous êtes choqués et trouvez tout "offensant", passez votre chemin.

Si vous aimez vous marrez, passer un bon moment et voir 2 personnages cools sans que ça soit bouffé par le wokisme, allez y, ça n'a rien à voir avec les dernières productions marvel depuis Endgame.



Je ne peux pas en dire plus car ça serait du spoil (même si encore une fois, rien qui va impacter l'univers).