Je suis en train de découvrir Sniper Elite 4 sur le tard et le moins que l'on puisse dire, c'est que Rebellion a enfin amélioré sa copie.Fini l'IA aux fraises, fini les bugs à outrance, les bombes qui disparaissent, les problèmes techniques ou les murs invisibles.Sniper Elite 4 n'a certes pas des graphismes dernier cris (loin de là) mais maitrise son sujet : l'IA est excellente, le challenge serré dès le mode normal, le level design hyper libertaire, avec des maps complexes, gigantesques et proposant un nombre hallucinat d'approches et de possibilités.Non vraiment, jamais l'infiltration au snipe n'a été aussi jouissive dans cette série. Et je n'ai même pas encore essayé le multi joueur, qui promet.Bon visionnage.