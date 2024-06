METAL SLUG, le jeu de tir d’action classique, garde son apparence en pixels 2D détaillée et devient un jeu de défense de tours avec des commandes adaptées même pour les débutants !Je crois que c'est un jeu Smartphone remanié pour sortir sur Consoles et PCDispo aujourd'hui pour 9.99 euros sur toutes les plateformes !

Who likes this ?

posted the 06/18/2024 at 05:57 PM by liberty