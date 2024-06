Suite et fin de ma série de stream sur Beyond the Dawn, avec un gros sac à PV pour ce boss que seuls 2.5% des joueurs Play auront atteint !



[video]https://www.youtube.com/embed/KpQKniedOlc?wmode=transparent?si=nuYrEvMMwACBOsHM[/video]

La chaîne collective - https://www.youtube.com/@GameForeverFR