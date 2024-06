C'était trop court!



2h et quelques pour finir les 3 episodes, c'est trop peu. Et y'avait moyen d'allonger un peu plus la durée de chaque épisode et d'approfondir un peu plus chaque personnages. Mais c'etait sympa, on a quelques indices et quelques délires bien trouvés, surtout dans le 3eme épisode où y'a une vraie volonté de briser le 4eme mur et les différents genres (BD, 2D, jeu vidéo textuel) mais c'est trop court!



Episode 1: L'ambiance 2nd degré est cool, avec la serveuse amoureuse d'Alan wake un peu timbré/décalé qui reçoit un message lui indiquant qu'elle doit sauver Alan wake.



J'ai pas compris pourquoi on nous donnait 200 cartouches, tu butes quelques ennemis et c'est fini. Pourquoi autant de cartouches? Surtout avec un fusil à pompe automatique XD





Dans l'épisode 2, on a quelques énigmes et un peu de combat dans la fête foraine avec l'héroïne de Control qui cherche son frère.



Et dans l'épisode 3, avec le sheriff, on en apprend un peu plus sur lui et sur son pouvoir, et pourquoi "le méchant" le cible, plus les délires déjà indiqués plus haut.



Episode 3 le plus intéressant, je ne vais pas spoiler, mais y'a quelques pistes intéressantes dans l'épisode 3 et la fin de l'épisode 2 (que je n'ai pas encore compris d'ailleurs)



J'espère que le 2eme DLC, qui nous fera visiter une base secrète du FBC dans la foret (on peut déjà voir l'entrée dans le jeu de base) et qui apportera un peu plus d'explications sur la maison au milieu du lac (je suppose vu le titre), sera plus long que ce 1er DLC et qu'il sera un peu plus consistant.