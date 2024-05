La seconde saison est bel et bien prévu pour 2024, l'opening sera chanté par LISA et l'ending par Amazarashi encore. On espère que cette fois-ci qu'il y'aura pas de problème de production comme ça fut le cas pour la 1er saison avec le COVID.

Who likes this ?

posted the 05/28/2024 at 08:59 AM by lion93