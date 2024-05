Bonjour à toutes et à tous,



J’ai enfin réussi à trouvé un exemplaire de Fallout 4 sur Ps4 chez Micromania. Ça n’a pas été facile. J’ai craqué devant la hype de la version next gen. J’avais dû jouer une dizaine d’heure sur ps4 lors de sa sortie. Je vais donc redonner sa chance au jeu.



Avec l’offre d’occasion Micromania j’ai eu La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor gratuitement. 10€ le tout payé avec mon bon d’achat d’anniversaire ! Que demander de plus !



Qu’avez vous pensé de l’Ombre du Mordor ?



Bonne fin de journée !