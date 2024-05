Salut à tous,Aujourd'hui on découvre la démo de CROW COUNTRY sur PS5 en attendant sa sortie le 9 mai prochain. Il s'agit d'un survival horror très retro qui emprunte le level design des Resident evil et le style graphique des Final Fantasy.Bon visionnage !

Like

Who likes this ?

posted the 05/03/2024 at 03:14 PM by oniclem