Lors d'une récente interview avec Goichi Suda de Grasshopper Manufacture, le PDG de Level-5, Akihiro Hino, a exprimé certaines de ses ambitions personnelles en tant que créateur.



Récemment, les deux PDG ont été invités à une interview commune organisée par Denfaminicogamer, au cours de laquelle ils ont tous deux exprimé des sentiments inattendus.



Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à créer sa propre société de jeux, Hino de Level-5 explique : « Je ne voulais pas que mes supérieurs me disent quoi faire, je voulais faire ce que je voulais, en particulier le genre de RPG que j'aime ». Hino exprime également son admiration pour le travail audacieux de Suda, en déclarant : « Les créateurs qui peuvent lancer des titres aussi audacieux dans le monde sont extraordinaires. »



Hino poursuit en révélant qu'il souhaite lui aussi créer des contenus plus pointus et de niche. « Si je devais l'exprimer en termes extrêmes, j'irais jusqu'à dire que je veux créer des jeux érotiques et des jeux 18+ avec de la violence », commente le créateur en riant.

En même temps, il mentionne que sa situation actuelle ne lui permet pas vraiment de faire ce qu'il veut, puisqu'il est responsable de la poursuite des séries en cours et du développement de nouvelles IP avec ses collaborateurs.



Lorsque Suda lui demande s'il a des idées « en stock “ dans sa tête, le PDG de Level-5 explique avec amusement : ” Oui, il y a un “ monde anormal ” en moi, mais j'essaie de ne pas m'y aventurer et de ne faire que des choses issues de la partie vertueuse de mon esprit. Cependant, au fond de moi, j'ai vraiment envie de visiter ce monde anormal. »



Malgré les circonstances actuelles et sa responsabilité en tant que PDG, Hino semble optimiste quant au fait qu'il entamera un jour son arc sombre, comme il le déclare : « Je veux aller dans ce monde sombre et anormal, et je pense que je finirai certainement par le faire. Une fois que je sentirai que Level-5 est stable, et que j'aurai l'espace pour faire ce que je veux... je le ferai (rires). »



En réponse, Goichi Suda s'exclame qu'un jeu mature de Hino serait révolutionnaire, et qu'il s'agit vraiment d'une possibilité intéressante à laquelle il faut s'attendre.



Tout le monde gardera en tête que le jeu Ushiro développé sur Vita avant d'être annulé puis d'être réapparu pour une version Switch (avant de disparaitre à nouveau) contient clairement un caractère assez sombre (malsain) l'aspect du design ambigu car cela parait encore relativement enfantin sous l'aspect.



Mais bon la priorité de ce monsieur devrait sans doute être de remettre sur pied son entreprise qui a totalement décroché.