Notre belle princesse Peach va devoir, sous prétexte d'un scénario sous acide, sauver tout un théâtre des griffes de Syrah et ses sbires. Accompagnée de Stella, Peach devra monter sur les planches et utiliser le "pouvoir de l'étincelle"™ pour délivrer chaque scène. Oui, le pitch général est assez... capillotracté.

Pour autant, je dois bien avouer prendre mon pied avec la princesse ! La voir revêtir divers costumes, lui accordant tout autant de nouvelles aptitudes, est autant un ravissement pour les yeux que pour le fun.

En effet, les scénettes -plus ou moins longues- s'enchainent sans trop se ressembler (du moins au début) et proposent pour chacune de nouvelles idées de gameplay et de level-design. Il y a aussi beaucoup de bonus à débloquer pour les plus furieux, mais aussi quelques futilités un peu faciles... Néanmoins, je dois bien admettre m'éclater avec ! Toutes les transformations ne se valent pas, mais pad en mains, ça se laisse jouer facilement. Du jeu "feel-good", qui s'adresse à toutes et tous, comme seul Nintendo parvient encore à nous en offrir.